Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Упрямый и предприимчивый Лассард решает усилить безопасность на улице с помощью создания добровольных дружин под названием «Граждане на дежурстве». Угадайте, кто будет инструктировать обывателей? Верно, те же выпускники академии, что принимали «неуд» в своих зачетках за отличные отметки.



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