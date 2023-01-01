Полицейская академия 4: Граждане в дозоре
Wink
Фильмы
Полицейская академия 4: Граждане в дозоре

Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Police Academy 4: Citizens on Patrol
Комедии, Криминал83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Упрямый и предприимчивый Лассард решает усилить безопасность на улице с помощью создания добровольных дружин под названием «Граждане на дежурстве». Угадайте, кто будет инструктировать обывателей? Верно, те же выпускники академии, что принимали «неуд» в своих зачетках за отличные отметки.

Полицейская академия 4: Граждане в дозоре смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре»

Всё