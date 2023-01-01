Полицейская академия 4: Граждане в дозоре (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Police Academy 4: Citizens on Patrol
Комедии, Криминал83 мин18+
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Сюжет
Упрямый и предприимчивый Лассард решает усилить безопасность на улице с помощью создания добровольных дружин под названием «Граждане на дежурстве». Угадайте, кто будет инструктировать обывателей? Верно, те же выпускники академии, что принимали «неуд» в своих зачетках за отличные отметки.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джим
Дрейк
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- БСАктёр
Бубба
Смит
- МУАктёр
Майкл
Уинслоу
- ДГАктёр
Дэвид
Граф
- ТКАктёр
Тим
Казурински
- Актриса
Шэрон
Стоун
- ЛИАктриса
Лесли
Истербрук
- МРАктриса
Мэрион
Рэмси
- ЛКАктёр
Лэнс
Кинси
- ДУАктёр
Дж.
У. Бейли
- ДКСценарист
Джин
Квинтано
- НИСценарист
Нил
Израэл
- ППСценарист
Пэт
Профт
- БВСценарист
Бэрри
В. Блауштейн
- ПМПродюсер
Пол
Масланский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк