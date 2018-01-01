Wink
Полет с космонавтом
Актёры и съёмочная группа фильма «Полет с космонавтом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Полет с космонавтом»

Режиссёры

Геннадий Васильев

Режиссёр

Актёры

Валерий Шальных

АктёрСеня Брусничкин
Наталья Егорова

АктрисаМарина
Татьяна Егорова

АктрисаЛюба
Николай Глинский

АктёрИгорь
Михаил Брылкин

АктёрИван Петрович Брылкин
Леонид Марков

АктёрЛеонид Васильевич Пеночкин
Алла Мещерякова

АктрисаБрусничкина
Александр Горбенко

АктёрФедя Брусничкин
Иван Екатериничев

Актёрзаведующий молочной фермой
Игорь Кашинцев

АктёрИлларион Степанович

Сценаристы

Валентин Черных

Сценарист

Продюсеры

Инесса Каширская

Продюсер

Операторы

Александр Гарибян

Оператор

Композиторы

Алексей Рыбников

Композитор