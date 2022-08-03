Полет навигатора (фильм, 1986) смотреть онлайн
8.91986, Flight of the Navigator
Фантастика, Комедия86 мин12+
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О фильме
12-летний Дэвид Фримэн пропадает без вести в День независимости 1978 года и возвращается домой в 1986-м тем же подростком. Ученые пытаются выяснить, что же произошло с парнем, который не помнит, где пропадал все эти годы, и почему сразу после его прибытия в окрестностях был обнаружен НЛО.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Рэндал
Клайзер
- ДКАктёр
Джои
Крамер
- ПРАктёр
Пол
Рубенс
- КДАктёр
Клифф
Де Янг
- ВКАктриса
Вероника
Картрайт
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- ЭУАктёр
Элби
Уайтакер
- МААктёр
Мэтт
Адлер
- ХХАктёр
Ховард
Хессеман
- РСАктёр
Роберт
Смолл
- Актёр
Джонатан
Сэнгер
- МБСценарист
Майкл
Бертон
- ФДСценарист
Фил
Джоану
- МХСценарист
Марк
Х. Бэйкер
- ДВПродюсер
Дмитрий
Виллар
- Продюсер
Марк
Дэймон
- ДУПродюсер
Джон
У. Хайд
- ТХПродюсер
Тед
Хэмилтон
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Думчев
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЛЗАктриса дубляжа
Лилия
Захарова
- МВАктриса дубляжа
Мария
Володина
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ДГОператор
Джеймс
Гленнон
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри