Полет навигатора
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Полет навигатора

Полет навигатора (фильм, 1986) смотреть онлайн

8.91986, Flight of the Navigator
Фантастика, Комедия86 мин12+

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О фильме

12-летний Дэвид Фримэн пропадает без вести в День независимости 1978 года и возвращается домой в 1986-м тем же подростком. Ученые пытаются выяснить, что же произошло с парнем, который не помнит, где пропадал все эти годы, и почему сразу после его прибытия в окрестностях был обнаружен НЛО.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полет навигатора»