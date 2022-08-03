12-летний Дэвид Фримэн пропадает без вести в День независимости 1978 года и возвращается домой в 1986-м тем же подростком. Ученые пытаются выяснить, что же произошло с парнем, который не помнит, где пропадал все эти годы, и почему сразу после его прибытия в окрестностях был обнаружен НЛО.

