Поле (фильм, 1990) смотреть онлайн

Драматический триллер «Поле» — фильм ирландского режиссера Джима Шеридана о человеке, готовом на все ради земли, с которой неразрывно связана его судьба.



Фермер Маккейб всю жизнь обрабатывает участок, арендуемый у вдовы. Для него эта земля — не просто источник дохода, а святыня, символ труда нескольких поколений его семьи. Когда вдова решает выставить участок на аукцион, Булл уверен, что никто из односельчан не осмелится перебить его ставку. Но появляется богатый американец, желающий купить поле под строительство. Между Маккейбом и чужаком вспыхивает конфликт, в котором на кону оказывается не только земля, но и честь семьи. И это противостояние постепенно выходит из-под контроля.



Фильм «Поле» — мрачная аллегория тяжелой жизни сельчан. А еще это картина об упрямстве и цене, которую приходится платить за безусловную преданность своей земле.



