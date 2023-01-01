Поле мечты (Поле чудес)
Wink
Фильмы
Поле мечты (Поле чудес)

Поле мечты (Поле чудес) (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.81989, Field of Dreams
Фэнтези, Семейные101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фермер из Айовы Рей Кинселла в недоумении. Последнее время он постоянно слышит голос, который советует ему построить бейсбольное поле на месте его кукурузных угодий. Чтобы понять смысл удивительных событий, Рэй начинает собственное расследование…

Поле мечты (Поле чудес) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поле мечты (Поле чудес)»

Всё