Поле мечты (Поле чудес) (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Фермер из Айовы Рей Кинселла в недоумении. Последнее время он постоянно слышит голос, который советует ему построить бейсбольное поле на месте его кукурузных угодий. Чтобы понять смысл удивительных событий, Рэй начинает собственное расследование…



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