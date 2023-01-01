Поле мечты (Поле чудес) (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.81989, Field of Dreams
Фэнтези, Семейные101 мин18+
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Сюжет
Фермер из Айовы Рей Кинселла в недоумении. Последнее время он постоянно слышит голос, который советует ему построить бейсбольное поле на месте его кукурузных угодий. Чтобы понять смысл удивительных событий, Рэй начинает собственное расследование…
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Фил
Олден Робинсон
- Актёр
Кевин
Костнер
- ЭМАктриса
Эми
Мэдиган
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Тимоти
Басфилд
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- БЛАктёр
Берт
Ланкастер
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- ДБАктёр
Дуайр
Брау�н
- ДЭАктёр
Джеймс
Энделин
- Сценарист
Фил
Олден Робинсон
- ЧГПродюсер
Чарльз
Гордон
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- БЭПродюсер
Брайан
Э. Франкиш
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- ЛМХудожница
Линда
М. Басс
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер