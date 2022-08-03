Похороните меня заживо (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Get Low
Драма, Детектив99 мин18+
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О фильме
В 1938 году 74-летний Феликс Бризил решил организовать собственные похороны — с намерением, будучи еще живым, принять в них участие и насладиться церемониалом по мере возможности. О том, были ли у экстравагантного старика иные причины опасаться за свое здоровье, кроме возраста, не сообщается.
Также доступная английская звуковая дорожка.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АШРежиссёр
Аарон
Шнайдер
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актриса
Сисси
Спейсек
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Лукас
Блэк
- ДМАктёр
Джералд
Макрэйни
- БКАктёр
Билл
Коббс
- Актёр
Скотт
Купер
- ЛБАктриса
Лори
Бет Сайкс
- ЛЭАктёр
Линдс
Эдвардс
- АПАктриса
Андреа
Пауэлл
- КПСценарист
Крис
Провензано
- ДГПродюсер
Дэвид
Гундлах
- ДЗПродюсер
Дин
Занук
- РКПродюсер
Роб
Карлинер
- КВХудожник
Кори
Вашингтон
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- АШМонтажёр
Аарон
Шнайдер
- ДБОператор
Дэвид
Бойд
- ЯАКомпозитор
Ян
А.П. Качмарек