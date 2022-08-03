Похороните меня заживо
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Похороните меня заживо

Похороните меня заживо (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Get Low
Драма, Детектив99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В 1938 году 74-летний Феликс Бризил решил организовать собственные похороны — с намерением, будучи еще живым, принять в них участие и насладиться церемониалом по мере возможности. О том, были ли у экстравагантного старика иные причины опасаться за свое здоровье, кроме возраста, не сообщается.
Также доступная английская звуковая дорожка.

Страна
США, Германия, Польша
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похороните меня заживо»