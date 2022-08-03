В 1938 году 74-летний Феликс Бризил решил организовать собственные похороны — с намерением, будучи еще живым, принять в них участие и насладиться церемониалом по мере возможности. О том, были ли у экстравагантного старика иные причины опасаться за свое здоровье, кроме возраста, не сообщается.

Также доступная английская звуковая дорожка.

