Погоня за любовью (фильм, 2018) смотреть онлайн

Тридцатилетняя Зои никак не может повзрослеть, а потому оказывается на мели и без квартиры. Личная жизнь девушки не продвигается дальше романов на одну ночь, а единственный мужчина с серьезными намерениями оказывается женатым. Как поступит Зои?

