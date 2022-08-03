Подводник
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Подводник

Подводник (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, Подводник
Короткометражка15 мин18+

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О фильме

Моряк, ты слишком долго плавал! Капитан секретной подлодки возвращается из небытия всем ветрам назло. Но любимая семья давно похоронила папку и нашла нового. Теперь герой должен отвоевать и тапки, и родных.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подводник»