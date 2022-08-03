Подводник (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Подводник
Короткометражка15 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Моряк, ты слишком долго плавал! Капитан секретной подлодки возвращается из небытия всем ветрам назло. Но любимая семья давно похоронила папку и нашла нового. Теперь герой должен отвоевать и тапки, и родных.
СтранаРоссия
ЖанрКороткометражка
КачествоFull HD
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Александр
Назаров
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Сергей
Епишев
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- ГГАктриса
Глафира
Голубева
- МСАктёр
Матвей
Солодий
- АПАктриса
Анна
Попова
- ММАктёр
Максим
Митяшин
- АПАктёр
Александра
Политик
- ПНАктёр
Пётр
Натаров
- Сценарист
Александр
Назаров
- Сценарист
Олег
Смагин
- Продюсер
Александр
Назаров
- ОКПродюсер
Ольга
Козлова
- РМХудожница
Радмила
Мигулина
- ДММонтажёр
Дмитрий
Марушкин
- АКОператор
Александр
Кузнецов