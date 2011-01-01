Подстава
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Подстава

Подстава (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.82011, Setup
Боевики, Криминал81 мин18+

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Сюжет

Лучшие друзья Сони, Винсент и Дейв вместе выросли на бандитских улицах и зарабатывают на жизнь разбоем. Устав от такой жизни, они решают покончить с преступлениями, когда завершат последнее криминальное дело. Однако один из них решил прекратить преступный путь двоих других в полном смысле слова...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подстава»

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