Подстава (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Лучшие друзья Сони, Винсент и Дейв вместе выросли на бандитских улицах и зарабатывают на жизнь разбоем. Устав от такой жизни, они решают покончить с преступлениями, когда завершат последнее криминальное дело. Однако один из них решил прекратить преступный путь двоих других в полном смысле сл�ова...



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