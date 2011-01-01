Подстава (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.82011, Setup
Боевики, Криминал81 мин18+
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Сюжет
Лучшие друзья Сони, Винсент и Дейв вместе выросли на бандитских улицах и зарабатывают на жизнь разбоем. Устав от такой жизни, они решают покончить с преступлениями, когда завершат последнее криминальное дело. Однако один из них решил прекратить преступный путь двоих других в полном смысле сл�ова...
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- МГРежиссёр
Майк
Гюнтер
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Райан
Филипп
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- Актёр
Джеймс
Римар
- БГАктёр
Бретт
Гранстафф
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- Актёр
Шон
Тоуб
- МГСценарист
Майк
Гюнтер
- МНСценарист
Майк
Н.
- ФСПродюсер
Фифти
Сент
- Продюсер
Брандт
Андерсен
- ПБПродюсер
Питер
Бенц
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ДСХудожник
Джошуа
Стриклин
- СОператор
Стив
Гейнер