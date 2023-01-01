Под звуки меди (фильм, 1996) смотреть онлайн
7.71996, Brassed Off
Драмы, Комедии103 мин18+
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Сюжет
В маленьком городке на севере Англии закрывается шахта, единственное городское предприятие. Вместе с ней умрет и гордость горожан любительский духовой оркестр. У местных жителей остается одна призрачная надежда победа их любимцев в национальном чемпионате духовых оркестров.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb