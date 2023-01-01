Под звуки меди
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Под звуки меди

Под звуки меди (фильм, 1996) смотреть онлайн

7.71996, Brassed Off
Драмы, Комедии103 мин18+

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Сюжет

В маленьком городке на севере Англии закрывается шахта, единственное городское предприятие. Вместе с ней умрет и гордость горожан любительский духовой оркестр. У местных жителей остается одна призрачная надежда победа их любимцев в национальном чемпионате духовых оркестров.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb