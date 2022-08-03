Под водой (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сотрудники подводной станции пытаются выжить после столкновения с монстрами, обитающими на дне Марианской впадины. Боевик с Венсаном Касселем и Кристен Стюарт.



Действие фильма происходит в огромном бурильном комплексе, построенном компанией «Тянь-Индастриз». Однажды опытный специалист Нора Прайс становится свидетелем сильного землетрясения, произошедшего во время бурения скважины. Вместе со своими коллегами — инженером Лиамом Смитом и биологом Эмили Хавершем — она пытается установить связь с внешним миром, но ничего не получается. Тогда коллеги принимают решение в скафандрах дойти до подводной станции, расположенной на дне Марианской впадины. Они отправляются в глубины океана, даже не подозревая, с какими ужасными существами им придется столкнуться.



Смогут ли сотрудники станции выжить, узнаете в атмосферном хорроре «Под водой». Фильм смотреть 2020 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

