Под водой (фильм, 2020) смотреть онлайн

Под водой (фильм, 2020)
О фильме
Сотрудники подводной станции пытаются выжить после столкновения с монстрами, обитающими на дне Марианской впадины. Боевик с Венсаном Касселем и Кристен Стюарт.
Действие фильма происходит в огромном бурильном комплексе, построенном компанией «Тянь-Индастриз». Однажды опытный специалист Нора Прайс становится свидетелем сильного землетрясения, произошедшего во время бурения скважины. Вместе со своими коллегами — инженером Лиамом Смитом и биологом Эмили Хавершем — она пытается установить связь с внешним миром, но ничего не получается. Тогда коллеги принимают решение в скафандрах дойти до подводной станции, расположенной на дне Марианской впадины. Они отправляются в глубины океана, даже не подозревая, с какими ужасными существами им придется столкнуться.
- УЮРежиссёр
Уильям
Юбэнк
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Венсан
Кассель
- МААктёр
Мамуду
Ати
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- ДХАктриса
Джессика
Хенвик
- ГРАктёр
Ганнер
Райт
- ФРАктриса
Фиона
Рене
- АКСценарист
Адам
Козад
- БДСценарист
Брайан
Даффилд
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЭОХудожник
Эрик
Осуски
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- КФХудожница
Карен
Фрик
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ББОператор
Боян
Бацелли
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс