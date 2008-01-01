Под солнцем Тосканы (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!



Под солнцем Тосканы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.