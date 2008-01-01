Под солнцем Тосканы (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.62008, Under the Tuscan Sun
Драмы, Мелодрамы108 мин18+
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Сюжет
Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ОУРежиссёр
Одри
Уэллс
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актриса
Сандра
О
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- РБАктёр
Рауль
Бова
- Актёр
Винсент
Риотта
- ММАктёр
Марио
Моничелли
- РНАктёр
Роберто
Нобиле
- АДАктриса
Анита
Дзагария
- ЭГАктриса
Эвелина
Гори
- ДЛАктриса
Джулия
Луиза Штайгервальт
- ФМСценарист
Фрэнсис
Майес
- ОУСценарист
Одри
Уэллс
- ТШПродюсер
Том
Штернберг
- ОУПродюсер
Одри
Уэллс
- НЭХудожница
Николетта
Эрколе
- АКМонтажёр
Артур
Коберн
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- ДСОператор
Джефри
Симпсон
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек