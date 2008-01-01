Под солнцем Тосканы
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Под солнцем Тосканы

Под солнцем Тосканы (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.62008, Under the Tuscan Sun
Драмы, Мелодрамы108 мин18+

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Сюжет

Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо!

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Информация

Страна
США, Италия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Под солнцем Тосканы»

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