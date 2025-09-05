Под прикрытием (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Under Cover
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Рейтинг
4.8 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стокуэлл
- БХАктёр
Брент
Хэдэвей
- ДНАктёр
Дэвид
Найдорф
- КУАктриса
Кэтлин
Уилхойт
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- БКАктёр
Барри
Корбин
- ДДАктёр
Дэвид
Денни
- КААктёр
Кармен
Ардженциано
- БЛАктёр
Брэд
Лелэнд
- ДХАктёр
Дэвид
Харрис
- ДФАктёр
Джон
Филбин
- МГСценарист
Менахем
Голан
- ДССценарист
Джон
Стокуэлл
- СФСценарист
Скотт
Филдс
- СФПродюсер
Скотт
Филдс
- СХПродюсер
Сьюзэн
Хоффман
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- ЙГПродюсер
Йорам
Глобус
- ББХудожница
Бекки
Блок
- ТТХудожник
Том
Талберт
- ЭМХудожник
Эрнест
Мишко
- ШЛМонтажёр
Шэрин
Л. Росс
- МККомпозитор
Майкл
Коттон
- ТРКомпозитор
Тодд
Рундгрен