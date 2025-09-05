Под прикрытием
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Под прикрытием

Под прикрытием (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Under Cover
Боевик, Триллер18+

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О фильме

Полицейский работает под прикрытием в старшей школе Южной Каролины. С помощью местного офицера по борьбе с наркотиками он расследует деятельность наркокартеля, ответственного за смерть другого полицейского.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Под прикрытием»