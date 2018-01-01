Под подозрением (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейский из отдела наркоконтроля Дэнни Галлагер приезжает с напарником на сделку, чтобы взять преступников с поличным. Завязывается перестрелка, и в живых остаются лишь Дэнни и глава банды. По ложному обвинению Галлагер попадает в тюрьму, а отсидев, решает восстановить справедливость.



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