Под подозрением
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Под подозрением

Под подозрением (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Bent
Боевики, Триллеры92 мин18+

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Сюжет

Полицейский из отдела наркоконтроля Дэнни Галлагер приезжает с напарником на сделку, чтобы взять преступников с поличным. Завязывается перестрелка, и в живых остаются лишь Дэнни и глава банды. По ложному обвинению Галлагер попадает в тюрьму, а отсидев, решает восстановить справедливость.

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Информация

Страна
США, Испания
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.2 IMDb