Актёры и съёмочная группа фильма «Под подозрением»
Актёры
АктёрHenry Hearst
Джин ХэкменGene Hackman
АктёрCaptain Victor Benezet
Морган ФриманMorgan Freeman
АктёрDetective Felix Owens
Томас ДжейнThomas Jane
АктрисаChantal Hearst
Моника БеллуччиMonica Bellucci
Актриса
Нидия КароNydia Caro
Актёр
Мигель Анхель СуаресMiguel Ángel Suárez
АктёрDetective Castillo
Пабло КанкуэроPablo Cunqueiro
Актриса
Изабель АльгазеIsabel Algaze
Актриса
Жаклин ДюпрейJacqueline Duprey
Актёр