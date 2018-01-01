Wink
Под подозрением
Актёры и съёмочная группа фильма «Под подозрением»

Режиссёры

Стивен Хопкинс

Stephen Hopkins
Режиссёр

Актёры

Джин Хэкмен

Gene Hackman
АктёрHenry Hearst
Морган Фриман

Morgan Freeman
АктёрCaptain Victor Benezet
Томас Джейн

Thomas Jane
АктёрDetective Felix Owens
Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаChantal Hearst
Нидия Каро

Nydia Caro
Актриса
Мигель Анхель Суарес

Miguel Ángel Suárez
Актёр
Пабло Канкуэро

Pablo Cunqueiro
АктёрDetective Castillo
Изабель Альгазе

Isabel Algaze
Актриса
Жаклин Дюпрей

Jacqueline Duprey
Актриса
Луис Кабальеро

Luis Caballero
Актёр

Сценаристы

Клод Миллер

Claude Miller
Сценарист
Жан Эрман

Jean Herman
Сценарист
Мишель Одиар

Michel Audiard
Сценарист
Том Провост

Tom Provost
Сценарист

Продюсеры

Энн Мари Джиллен

Anne Marie Gillen
Продюсер
Стивен Хопкинс

Stephen Hopkins
Продюсер
Росс Грэйсон Белл

Ross Grayson Bell
Продюсер

Монтажёры

Джон Смит

John Smith
Монтажёр

Операторы

Питер Леви

Peter Levy
Оператор

Композиторы

Брайан Трансо

Brian Transeau
Композитор