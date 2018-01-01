Wink
Под электрическими облаками
Актёры и съёмочная группа фильма «Под электрическими облаками»

Режиссёры

Алексей Герман мл.

Режиссёр

Актёры

Луис Франк

Актёр
Мераб Нинидзе

Актёр
Чулпан Хаматова

Актриса
Виктория Короткова

Актриса
Виктор Бугаков

Актёр
Карим Пакачаков

Актёр
Константин Зелигер

Актёр
Анастасия Мельникова

Актриса
Пётр Гонсовский

Piotr Gasowski
Актёр
Алексей Вертинский

Актёр

Сценаристы

Алексей Герман мл.

Сценарист

Продюсеры

Артем Васильев

Продюсер
Рушан Насибулин

Продюсер
Сергей Антонов

Продюсер

Художники

Елена Окопная

Художница

Монтажёры

Сергей Иванов

Монтажёр

Операторы

Сергей Михальчук

Оператор
Евгений Привин

Оператор

Композиторы

Андрей Суротдинов

Композитор