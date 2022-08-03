Путешествуя по всему миру, Герман Васке 30 лет общался с ключевыми фигурами нашей эпохи – учеными, музыкантами, художниками и режиссерами. Находясь в разных точках земного шара, он задавал вопрос о природе креативности, тем, кому удалось не только преуспеть в своей сфере, но и преобразить еe. 101 собеседник поделился с Васке мыслями о креативности, среди которых Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмьен Хeрст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Квентин Тарантино, Ник Кейв, Славой Жижек и многие другие режиссеры, философы, музыканты и художники, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии, мировые звeзды политики, бизнеса и науки.

