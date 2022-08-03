Побег (фильм, 2011) смотреть онлайн

Фильм «Побег» режиссера Карла Тиббеттса — драматический триллер, где страх становится частью человеческой природы.



Кейт и Мартин, недавно потерявшие ребенка, приезжают на удаленный остров, чтобы спасти брак. Но вскоре их уединение нарушается, когда море выбрасывает на берег раненого военного. Мужчина, представившийся Джеком Корманом, утверждает, что на материке вспыхнула смертельная эпидемия, и единственный способ выжить — оставаться в полной изоляции. Сначала супруги верят незваному гостю, но вскоре его поведение начинает казаться им странным и подозрительным. Сомнение превращается в паранойю: действительно ли за пределами острова бушует вирус или все это выдумка безумца?



Картина Тиббеттса поднимает вопросы хрупкости доверия и страха перед неизвестным, облекая их в оболочку напряженного триллера. Смотреть фильм «Побег» тем, кто ценит кино с неожиданными сюжетными поворотами и шокирующей развязкой.

