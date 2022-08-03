Побег из Рио (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Going to Brazil
Комедия, Приключения91 мин18+
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О фильме
Три молодые парижанки едут в Бразилию на свадьбу своей подруги. С самого начала их поездку омрачает неприятная случайность – убийство обнаглевшего ловеласа. Который, оказывается, был женихом.
СтранаФранция, Бразилия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ПМРежиссёр
Патрик
Милле
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- ЭВАктриса
Элисон
Вилер
- МБАктриса
Марго
Бансийон
- ФСАктриса
Филиппина
Стиндель
- ПМАктёр
Патрик
Милле
- ЧДАктёр
Чико
Диас
- ЖМАктёр
Жозеф
Малерба
- КСАктриса
Кристин
Ситти
- СПАктриса
Сюзана
Пиреш
- ИЛАктриса
Ингра
Либерату
- ЖЛСценарист
Жюльен
Ламброшини
- ПМСценарист
Патрик
Милле
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СДМонтажёр
Самуэль
Данеси
- АШОператор
Андре
Шанковский
- ФМКомпозитор
Флоран
Марше