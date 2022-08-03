Побег из Рио
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Побег из Рио

Побег из Рио (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Going to Brazil
Комедия, Приключения91 мин18+

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О фильме

Три молодые парижанки едут в Бразилию на свадьбу своей подруги. С самого начала их поездку омрачает неприятная случайность – убийство обнаглевшего ловеласа. Который, оказывается, был женихом.

Страна
Франция, Бразилия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Рио»