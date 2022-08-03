Персонажи мультфильма «Медведи-соседи» возвращаются с новой серией своих приключений! На этот раз Бриар, Брамбл и дровосек Вик отправляются на экскурсию в древнюю пещеру и попадают в доисторическое прошлое, полное опасностей. Удастся ли им дать отпор вымершим хищникам и вернуться назад?

