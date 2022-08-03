Побег из джунглей
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Побег из джунглей

Побег из джунглей (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Boonie Bears: Blast Into the Past
Мультфильм, Приключения85 мин18+

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О фильме

Персонажи мультфильма «Медведи-соседи» возвращаются с новой серией своих приключений! На этот раз Бриар, Брамбл и дровосек Вик отправляются на экскурсию в древнюю пещеру и попадают в доисторическое прошлое, полное опасностей. Удастся ли им дать отпор вымершим хищникам и вернуться назад?

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из джунглей»