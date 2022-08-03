Побег из джунглей (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Boonie Bears: Blast Into the Past
Мультфильм, Приключения85 мин18+
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О фильме
Персонажи мультфильма «Медведи-соседи» возвращаются с новой серией своих приключений! На этот раз Бриар, Брамбл и дровосек Вик отправляются на экскурсию в древнюю пещеру и попадают в доисторическое прошлое, полное опасностей. Удастся ли им дать отпор вымершим хищникам и вернуться назад?
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛХРежиссёр
Линь
Хуэйда
- ДЛРежиссёр
Дин
Лян
- ЧВАктёр
Чжан
Вэй
- ЧБАктёр
Чжан
Бинцзюнь
- ТСАктёр
Тань
Сяо
- Актриса
Сун
Цзуэр
- ВДАктёр
Ван
Даньцин
- МЮАктёр
Мэн
Юйтянь
- РССценарист
Рэйчел
Сюй
- ВЦСценарист
Вань
Цинь
- ДЛСценарист
Дин
Лян
- ЦТСценарист
Цуй
Течжи
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- РЧКомпозитор
Рок
Чэнь