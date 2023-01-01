Побег из Алькатраса (фильм, 1979) смотреть онлайн

Сюжет

Опытный грабитель банков Фрэнк Моррис попадает в тюрьму Алькатрас, которая славится своей жестокостью. Герою приходится пройти семь кругов ада, пока он не разрабатывает план побега. Удастся ли Фрэнку выбраться из тюрьмы, из которой прежде не удавалось сбежать ни одному заключенному?



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