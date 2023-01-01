Побег из Алькатраса
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Побег из Алькатраса

Побег из Алькатраса (фильм, 1979) смотреть онлайн

1979, Escape from Alcatraz
Боевики, Драмы107 мин18+

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Сюжет

Опытный грабитель банков Фрэнк Моррис попадает в тюрьму Алькатрас, которая славится своей жестокостью. Герою приходится пройти семь кругов ада, пока он не разрабатывает план побега. Удастся ли Фрэнку выбраться из тюрьмы, из которой прежде не удавалось сбежать ни одному заключенному?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb