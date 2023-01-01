Побег из Алькатраса (фильм, 1979) смотреть онлайн
1979, Escape from Alcatraz
Боевики, Драмы107 мин18+
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Сюжет
Опытный грабитель банков Фрэнк Моррис попадает в тюрьму Алькатрас, которая славится своей жестокостью. Герою приходится пройти семь кругов ада, пока он не разрабатывает план побега. Удастся ли Фрэнку выбраться из тюрьмы, из которой прежде не удавалось сбежать ни одному заключенному?
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДСРежиссёр
Дон
Сигел
- Актёр
Клинт
Иствуд
- ЛХАктёр
Ларри
Хэнкин
- ДТАктёр
Джек
Тибо
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- ПМАктёр
Патрик
МакГуэн
- ПБАктёр
Пол
Бенджамин
- РБАктёр
Робертс
Блоссом
- БМАктёр
Брюс
М. Фишер
- ФРАктёр
Фрэнк
Ронцио
- ФСАктёр
Фред
Статмен
- ФМПродюсер
Фритц
Мэйнс
- ДСПродюсер
Дон
Сигел
- ФУМонтажёр
Феррис
Уэбстер
- БСОператор
Брюс
Сёртис
- ДФКомпозитор
Джерри
Филдинг