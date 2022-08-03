По волчьим законам (фильм, 2009) смотреть онлайн

В центре истории семнадцатилетний парень Джошуа из преступной семьи, которого пытается спасти от опасностей мира криминала детектив Леки. Джошуа предстоит выбрать свое место в царстве зверей и понять, что для выживания ему необходимо действовать по собственным правилам.

