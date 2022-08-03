По волчьим законам (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.52009, Animal Kingdom
Триллер, Криминал108 мин18+
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О фильме
В центре истории семнадцатилетний парень Джошуа из преступной семьи, которого пытается спасти от опасностей мира криминала детектив Леки. Джошуа предстоит выбрать свое место в царстве зверей и понять, что для выживания ему необходимо действовать по собственным правилам.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Мишо
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ДФАктёр
Джеймс
Фрешвилл
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актриса
Джеки
Уивер
- ЛФАктёр
Люк
Форд
- Актёр
Салливан
Стэплтон
- ДУАктёр
Дэниэл
Уилли
- ЭХАктёр
Энтони
Хэйес
- МФАктриса
Мирра
Фолкс
- Сценарист
Дэвид
Мишо
- ЛУПродюсер
Лиз
Уоттс
- ЛШПродюсер
Либби
Шарп
- ВШПродюсер
Винсент
Шиэн
- БСПродюсер
Бек
Смит
- КАХудожница
Кэппи
Айрлэнд
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос