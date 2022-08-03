По волчьим законам
Wink
Фильмы
По волчьим законам

По волчьим законам (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.52009, Animal Kingdom
Триллер, Криминал108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В центре истории семнадцатилетний парень Джошуа из преступной семьи, которого пытается спасти от опасностей мира криминала детектив Леки. Джошуа предстоит выбрать свое место в царстве зверей и понять, что для выживания ему необходимо действовать по собственным правилам.

Страна
Австралия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По волчьим законам»