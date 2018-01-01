Актёры и съёмочная группа фильма «По млечному пути»

WinkФильмыПо млечному путиАктёры и съёмочная группа фильма «По млечному пути»
Режиссёры
Актёры
АктёрKosta
Эмир КустурицаEmir Kusturica
АктрисаBride
Моника БеллуччиMonica Bellucci
АктрисаMilena
Слобода МичаловичSloboda Micalovic
АктёрŽaga (в титрах: Predrag Manojlovic)
Мики МанойловичMiki Manojlovic
АктёрFat Man
Александр Саша СаричAleksandar Sasa Saric
АктёрMatchmaker
Байрам СевердзанBajram Severdzan
АктёрShepherd
Новак БилбияNovak Bilbija
АктёрPriest-Cum-Cook
Петар МирчевскиPetar Mircevski
АктёрVito
Витомир ДжефичVitomir Jefic
АктрисаOld Woman (в титрах: Milojka Milja Andric)