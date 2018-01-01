Wink
Фильмы
По млечному пути
Актёры и съёмочная группа фильма «По млечному пути»

Актёры и съёмочная группа фильма «По млечному пути»

Режиссёры

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

Emir Kusturica
Режиссёр

Актёры

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

Emir Kusturica
АктёрKosta
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаBride
Слобода Мичалович

Слобода Мичалович

Sloboda Micalovic
АктрисаMilena
Мики Манойлович

Мики Манойлович

Miki Manojlovic
АктёрŽaga (в титрах: Predrag Manojlovic)
Александр Саша Сарич

Александр Саша Сарич

Aleksandar Sasa Saric
АктёрFat Man
Байрам Севердзан

Байрам Севердзан

Bajram Severdzan
АктёрMatchmaker
Новак Билбия

Новак Билбия

Novak Bilbija
АктёрShepherd
Петар Мирчевски

Петар Мирчевски

Petar Mircevski
АктёрPriest-Cum-Cook
Витомир Джефич

Витомир Джефич

Vitomir Jefic
АктёрVito
Милойка Андрич

Милойка Андрич

Milojka Andric
АктрисаOld Woman (в титрах: Milojka Milja Andric)

Сценаристы

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

Emir Kusturica
Сценарист

Продюсеры

Алекс Гарсиа

Алекс Гарсиа

Alex Garcia
Продюсер
Паула Альварез Ваккаро

Паула Альварез Ваккаро

Paula Alvarez Vaccaro
Продюсер
Гильермо Арриага

Гильермо Арриага

Guillermo Arriaga
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Анна Киселёва

Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Денис Некрасов

Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа

Художники

Небойша Липанович

Небойша Липанович

Nebojsa Lipanovic
Художник

Композиторы

Стрибор Кустурица

Стрибор Кустурица

Stribor Kusturica
Композитор