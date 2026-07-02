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По кусочкам
Актёры и съёмочная группа фильма «По кусочкам»

Актёры и съёмочная группа фильма «По кусочкам»

Режиссёры

Морган Невилл

Морган Невилл

Morgan Neville
Режиссёр

Актёры

Фаррелл Уильямс

Фаррелл Уильямс

Pharrell Williams
Актёр
Морган Невилл

Морган Невилл

Morgan Neville
Актёр
Кендрик Ламар

Кендрик Ламар

Kendrick Lamar
Актёр
Гвен Стефани

Гвен Стефани

Gwen Stefani
Актриса
Снуп Догг

Снуп Догг

Snoop Dogg
Актёр
Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк

Justin Timberlake
Актёр
Джей Зи

Джей Зи

Jay-Z
Актёр
Баста Раймс

Баста Раймс

Busta Rhymes
Актёр
Аарон Уикенден

Аарон Уикенден

Aaron Wickenden
Актёр

Сценаристы

Морган Невилл

Морган Невилл

Morgan Neville
Сценарист
Аарон Уикенден

Аарон Уикенден

Aaron Wickenden
Сценарист

Продюсеры

Фаррелл Уильямс

Фаррелл Уильямс

Pharrell Williams
Продюсер

Монтажёры

Аарон Уикенден

Аарон Уикенден

Aaron Wickenden
Монтажёр

Композиторы

Майкл Эндрюс

Майкл Эндрюс

Michael Andrews
Композитор