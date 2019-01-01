По долгу службы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Фрэнк – полицейский с подмоченной репутацией, недавно пониженный в звании. Однажды, преследуя похитителя 11-летней дочери шефа полиции, ему приходится застрелить подозреваемого, нарушив тем самым ход операции. Происходящее снимает независимая журналистка Ева, которая ведет прямую трансляцию в соцсети. Когда Фрэнк в обход начальства самостоятельно начинает поиски заложницы, Ева присоединяется к нему, чтобы стримить происходящее для подписчиков.



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