По долгу службы (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Line of Duty
Боевики, Триллеры94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Фрэнк – полицейский с подмоченной репутацией, недавно пониженный в звании. Однажды, преследуя похитителя 11-летней дочери шефа полиции, ему приходится застрелить подозреваемого, нарушив тем самым ход операции. Происходящее снимает независимая журналистка Ева, которая ведет прямую трансляцию в соцсети. Когда Фрэнк в обход начальства самостоятельно начинает поиски заложницы, Ева присоединяется к нему, чтобы стримить происходящее для подписчиков.
По долгу службы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb