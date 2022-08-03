Рик Стивенс готов сделать всe возможное, чтобы завоевать сердце Нины Пеннингтон. Даже если придeтся иметь дело с сыном гангстера, группой стриптизeрш, возбуждeнной матерью своего лучшего друга и многими другими. Никто не говорил, что любовь заполучить легко...



