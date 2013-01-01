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Плохие слова

Плохие слова (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Bad Words
Драмы, Комедии85 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает о мужчине, который хочет попасть на соревнование по правописанию и попадает на него, найдя в регламенте конкурса лазейку…

Плохие слова смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедии, Драмы
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие слова»