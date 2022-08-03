Плохие слова
Wink
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Плохие слова
8.52013, Bad Words
Драма, Комедия85 мин18+

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Плохие слова (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Фильм рассказывает о мужчине, который хочет попасть на соревнование по правописанию и попадает на него, найдя в регламенте конкурса лазейку...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие слова»