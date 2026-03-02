Плохие парни (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, The Bad Guys
Мультфильм, Комедия6+
О фильме
Мир ещене видел столь искусных авантюристов: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый имускулистый Мистер Пиранья, атакже остроумная хакерша высшего класса Мисс Тарантула. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись оттюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти накрайние меры: «Плохие парни» должны измениться влучшую сторону. Илисделать вид? Нокогда новый злодей угрожает городу, сможет лиМистер Волк убедить остальных действительно стать… хорошими ребятами?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Криминал
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ППРежиссёр
Пьер
Перифел
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Марк
Мэрон
- ААктриса
Аквафина
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- ЭРАктёр
Энтони
Рамос
- РААктёр
Ричард
Айоади
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- АБАктриса
Алекс
Борштейн
- ЛСАктриса
Лилли
Сингх
- БГАктриса
Барбара
Гудсон
- ДМАктриса
Дина
Морроне
- МГАктёр
Майкл
Годер
- ККАктриса
Келли
Куни
- Актёр
Уолт
Дорн
- ДПАктёр
Дэвид
П. Смит
- ДВАктёр
Джон
Вензон
- ДААктёр
Джесси
Аверна
- ЭКСценарист
Этан
Коэн
- АБСценарист
Аарон
Блэйби
- АБПродюсер
Аарон
Блэйби
- ЭКПродюсер
Этан
Коэн
- РХПродюсер
Ребекка
Хантли
- ДВМонтажёр
Джон
Вензон
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон