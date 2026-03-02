Плохие парни (фильм, 2022) смотреть онлайн

Мир ещене видел столь искусных авантюристов: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый имускулистый Мистер Пиранья, атакже остроумная хакерша высшего класса Мисс Тарантула. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись оттюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти накрайние меры: «Плохие парни» должны измениться влучшую сторону. Илисделать вид? Нокогда новый злодей угрожает городу, сможет лиМистер Волк убедить остальных действительно стать… хорошими ребятами?

