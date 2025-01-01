Плохие парни 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн
«Плохие парни 2» — мультфильм о бывших королях преступного мира, едва привыкших к скучной жизни образцовых граждан и внезапно получивших предложение, от которого невозможно отказаться. Гремучая смесь острых шуток, головокружительных погонь и виртуозных афер.
Что выберет банда, если последнее дело сулит миллионы, но грозит разрушить все их попытки жить честно? Героям мультфильма предстоит окунуться в водоворот безумных приключений, где на кону не только деньги, но и дружба, доверие и с большим трудом вновь заслуженная хорошая репутация. Вас ждут скоростные погони, эффектные ограбления, блистательные обманы и вагон черного юмора — все, что делает этот сиквел еще безумнее и увлекательнее первой части.
«Плохие парни 2» 2025 года — это фейерверк неожиданных поворотов, едких диалогов и харизматичных персонажей. Будьте готовы к тому, что ваши симпатии будут меняться быстрее, чем несется угнанный спорткар.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Детектив
- ППРежиссёр
Пьер
Перифел
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- Актёр
Марк
Мэрон
- АБАктриса
Алекс
Борштейн
- ЛСАктриса
Лилли
Сингх
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- ААктриса
Аквафина
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- РААктёр
Ричард
Айоади
- Актриса
Наташа
Лионн
- ЭРАктёр
Энтони
Рамос
- АБСценарист
Аарон
Блэйби
- АБПродюсер
Аарон
Блэйби
- ДРПродюсер
Дэймон
Росс
- ЛДХудожник
Люк
Десмаршелье
- ДАМонтажёр
Джесси
Аверна
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон