Плохие парни 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Плохие парни 2» — мультфильм о бывших королях преступного мира, едва привыкших к скучной жизни образцовых граждан и внезапно получивших предложение, от которого невозможно отказаться. Гремучая смесь острых шуток, головокружительных погонь и виртуозных афер.



Что выберет банда, если последнее дело сулит миллионы, но грозит разрушить все их попытки жить честно? Героям мультфильма предстоит окунуться в водоворот безумных приключений, где на кону не только деньги, но и дружба, доверие и с большим трудом вновь заслуженная хорошая репутация. Вас ждут скоростные погони, эффектные ограбления, блистательные обманы и вагон черного юмора — все, что делает этот сиквел еще безумнее и увлекательнее первой части.



«Плохие парни 2» 2025 года — это фейерверк неожиданных поворотов, едких диалогов и харизматичных персонажей. Будьте готовы к тому, что ваши симпатии будут меняться быстрее, чем несется угнанный спорткар.

