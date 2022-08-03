Пленница (Канада) (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Captive
Триллер, Драма107 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АЭРежиссёр
Атом
Эгоян
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актриса
Мирей
Инос
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- АФАктриса
Алексия
Фаст
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- КХАктриса
Кристин
Хорн
- АХАктриса
Арсинэ
Ханджян
- ПКАктриса
Пейтон
Кеннеди
- АЭСценарист
Атом
Эгоян
- АЭПродюсер
Атом
Эгоян
- СТПродюсер
Стефен
Трэйнор
- СУПродюсер
Симона
Урдл
- ДУПродюсер
Дженнифер
Уайсс
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- Композитор
Майкл
Дэнна