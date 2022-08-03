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Пленница (Канада)

Пленница (Канада) (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Captive
Триллер, Драма107 мин18+

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О фильме

Фильм расскажет историю отца, который спустя восемь лет после похищения дочери начинает находить зацепки, намекающие на то, что семнадцатилетняя девушка может быть жива.

Страна
Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пленница (Канада)»