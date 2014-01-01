Пластик (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Молодежная криминальная комедия в духе «Иллюзии обмана» о команде аферистов, пытающихся совершить самое дерзкое ограбление в истории.
Фильм основан на реальных событиях. Четверо молодых людей учатся в колледже и промышляют мелкими кражами и вымогательством. Все меняется, когда они решают похитить деньги у одного из самых влиятельных гангстеров Лондона. Бандит ставит перед ними непростое условие: собрать два миллиона фунтов стерлингов за две недели, иначе им грозит смерть. В отчаянии ребята обращаются за помощью к своей новой подруге Фрэнки, работающей в крупной корпорации и имеющей доступ к тысячам кредитных карт. Теперь перед мошенниками стоит задача разрешить разногласия внутри команды, чтобы сорвать большой куш и выплатить долг мафиози.
Смогут ли друзья провернуть грандиозную аферу, узнаете в захватывающем боевике «Пластик». Фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink уже сейчас!
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики, Криминал, Драмы
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джулиан
Джилби
- ЭСАктёр
Эд
Спелирс
- Актёр
Уилл
Поултер
- АААктёр
Алфи
Аллен
- СдАктёр
Себастьян
де Соуса
- ЭРАктриса
Эмма
Ригби
- Актёр
Томас
Кречман
- ГМАктёр
Грэм
Мактавиш
- МДАктриса
Малез
Джоу
- ТСАктёр
Терри
Стоун
- ЭЧАктёр
Эшли
Чин
- СБСценарист
Саша
Беннетт
- ДДСценарист
Джулиан
Джилби
- УДСценарист
Уилл
Джилби
- ФМПродюсер
Фрэнк
Мэннион
- ТСПродюсер
Терри
Стоун
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДГХудожник
Джордж
Гудридж
- ДДМонтажёр
Джулиан
Джилби
- УДМонтажёр
Уилл
Джилби
- ПУОператор
Питер
Уигн�элл