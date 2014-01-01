Пластик
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Пластик

Пластик (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.52014, Plastic
Боевики, Драмы97 мин18+
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Сюжет

Молодежная криминальная комедия в духе «Иллюзии обмана» о команде аферистов, пытающихся совершить самое дерзкое ограбление в истории.

Фильм основан на реальных событиях. Четверо молодых людей учатся в колледже и промышляют мелкими кражами и вымогательством. Все меняется, когда они решают похитить деньги у одного из самых влиятельных гангстеров Лондона. Бандит ставит перед ними непростое условие: собрать два миллиона фунтов стерлингов за две недели, иначе им грозит смерть. В отчаянии ребята обращаются за помощью к своей новой подруге Фрэнки, работающей в крупной корпорации и имеющей доступ к тысячам кредитных карт. Теперь перед мошенниками стоит задача разрешить разногласия внутри команды, чтобы сорвать большой куш и выплатить долг мафиози.

Смогут ли друзья провернуть грандиозную аферу, узнаете в захватывающем боевике «Пластик». Фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink уже сейчас!

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пластик»

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