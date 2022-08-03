Wink
Фильмы
Планета Земля. Сезонные леса

Планета Земля. Сезонные леса (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Planet Earth
Документальный, Семейный49 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Деревья, бесспорно, самые величественные из всех живых существ. Некоторые из них являются самыми крупными живыми организмами на Земле и это самые высокие деревья в мире. Лиственные и хвойные деревья, растущие в сезонных областях нашей планеты, образуют самые обширные леса на Земле.

Страна
Великобритания, США, Канада, Япония
Жанр
Семейный, Документальный
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета Земля. Сезонные леса»