Планета Земля. Сезонные леса (фильм, 2006) смотреть онлайн

Деревья, бесспорно, самые величественные из всех живых существ. Некоторые из них являются самыми крупными живыми организмами на Земле и это самые высокие деревья в мире. Лиственные и хвойные деревья, растущие в сезонных областях нашей планеты, образуют самые обширные леса на Земле.

