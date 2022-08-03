План игры
Wink
Фильмы
План игры

План игры (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.32007, The Game Plan
Комедия, Спортивный105 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Профессиональный игрок в американский футбол внезапно узнает о существовании своей дочери. Появившаяся откуда не возьмись девчонка помогает спортсмену переквалифицироваться из отвязного холостяка в образцово-показательного папашу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Кино для детей
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «План игры»