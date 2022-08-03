План игры (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.32007, The Game Plan
Комедия, Спортивный105 мин12+
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О фильме
Профессиональный игрок в американский футбол внезапно узнает о существовании своей дочери. Появившаяся откуда не возьмись девчонка помогает спортсмену переквалифицироваться из отвязного холостяка в образцово-показательного папашу.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Кино для детей
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энди
Фикмен
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- МПАктриса
Мэдисон
Петтис
- Актриса
Кира
Седжвик
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- Актёр
Моррис
Честнат
- ХМАктёр
Хэйз
МакАртур
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- ДДАктёр
Джамал
Дафф
- ПТАктриса
Пейдж
Турко
- ТАктёр
Таббс
- КПСценарист
Кэтрин
Прайс
- ОУСценарист
Одри
Уэллс
- МКПродюсер
Марк
Кьярди
- ПДПродюсер
Пит
ДеСтефано
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- УСАктриса дубляжа
Ульяна
Солодилова
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ВПАктёр дубляжа
Виталий
Пичик
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван