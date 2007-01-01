План игры
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План игры

План игры (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Game Plan
Комедия105 мин12+

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О фильме

Профессиональный игрок в американский футбол внезапно узнает о существовании своей дочери. Появившаяся откуда не возьмись девчонка помогает спортсмену переквалифицироваться из отвязного холостяка в образцово-показательного папашу.

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Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «План игры»