План игры (фильм, 2007) смотреть онлайн

Профессиональный игрок в американский футбол внезапно узнает о существовании своей дочери. Появившаяся откуда не возьмись девчонка помогает спортсмену переквалифицироваться из отвязного холостяка в образцово-показательного папашу.



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