Пистолера
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Пистолера

Пистолера (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

6.92020, Pistolera
Боевики, Драмы86 мин18+

Сюжет

Когда Энджел была маленькой, ее семью убил безжалостный наркобарон. Девочка поклялась жестоко отомстить ему, когда вырастет. И вот, став взрослой и в совершенстве овладев искусством стрельбы, она берет псевдоним «Пистолера» и вместе с двумя напарниками начинает осуществлять свой кровавый план.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
2.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пистолера»

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