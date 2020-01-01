Пистолера (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
6.92020, Pistolera
Боевики, Драмы86 мин18+
Сюжет
Когда Энджел была маленькой, ее семью убил безжалостный наркобарон. Девочка поклялась жестоко отомстить ему, когда вырастет. И вот, став взрослой и в совершенстве овладев искусством стрельбы, она берет псевдоним «Пистолера» и вместе с двумя напарниками начинает осуществлять свой кровавый план.
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Информация
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
2.0 IMDb
- Режиссёр
Дэмиан
Чапа
- РДАктриса
Ромина
Ди Лелла
- Актёр
Роберт
Дави
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актёр
Дэмиан
Чапа
- МТАктёр
Матиас
Тобаль
- РБАктёр
Рианна
Барри
- КБАктёр
Кэмерон
Барри
- АГАктёр
Антонио
Гарсиа
- МБАктриса
Марта
Бланк
- МЮАктёр
Мартин
Юнхер
- РДСценарист
Ромина
Ди Лелла
- Продюсер
Дэмиан
Чапа
- РДПродюсер
Ромина
Ди Лелла
- ФЛПродюсер
Фэй
Лоуренс-Грант
- СППродюсер
Стивен
Пресли
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- СААктриса дубляжа
Софья
Антонова
- ДБОператор
Джошуа
Блюитт
- РДКомпозитор
Ромина
Ди Лелла
- ВЛКомпозитор
Вивьен
Ли
- МТКомпозитор
Мэтт
Триггел