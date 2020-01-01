Пистолера (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Когда Энджел была маленькой, ее семью убил безжалостный наркобарон. Девочка поклялась жестоко отомстить ему, когда вырастет. И вот, став взрослой и в совершенстве овладев искусством стрельбы, она берет псевдоним «Пистолера» и вместе с двумя напарниками начинает осуществлять свой кровавый план.



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