Письма матери Терезы
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Письма матери Терезы

Письма матери Терезы (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Letters
Драма113 мин18+

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О фильме

Драма, которая исследует жизнь Матери Терезы, основываясь на бумажной переписке с духовным наставников, отцом Селестой Ван Эксемом, в течение 50 лет.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Письма матери Терезы»