Актёры и съёмочная группа фильма «Письма матери Терезы»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMother Teresa
Джульет СтивенсонJuliet Stevenson
АктёрFather Celeste van Exem
Макс фон СюдовMax von Sydow
АктёрFather Bejamin Praagh
Рутгер ХауэрRutger Hauer
АктрисаShubashini Das
Прия ДаршиниPriya Darshini
АктрисаDeepa Ambereesh
Кранти РедкарKranti Redkar
Актёр(Young)
Аапо ПаккAapo Pukk
АктрисаMother General (в титрах: Mahabanoo Kotwal)
Махабану Моди-КотвалMahabanoo Mody-Kotwal
АктёрArchbishop Perrier
Кайзаад КотвальKaizaad Kotwal
АктёрMaharaj Singh (в титрах: Maurya Vijaykumar Lalji)
Виджай МаурьяVijay Maurya
АктрисаKavitha Singh