Пираньяконда (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.12012, Piranhaconda
Ужасы, Фантастика81 мин18+
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О фильме
Молодые киношники едут на Гавайи снимать малобюджетный фильм ужасов, не подозревая сколько страха им самим придется натерпеться на живописном острове. Съемочную группу ждет знакомство с легендарным чудовищем с зубами пираньи и телом анаконды. Удастся ли выжить хоть кому-то?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ДУРежиссёр
Джим
Уайнорски
- РХАктёр
Риб
Хиллис
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- ТИАктриса
Тери
Ивенс
- ШФАктриса
Шанди
Финнесси
- КДАктёр
Крис
Де Кристофер
- РХАктриса
Рэйчел
Хантер
- МСАктёр
Майкл
Свон
- НБАктёр
Ной
Блейк
- КЯАктёр
Курт
Ягер
- ДТАктриса
Диана
Терранова
- Продюсер
Роджер
Корман
- СЛПродюсер
Стивен
Луис Голденберг
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ТРМонтажёр
Тони
Рэндел
- АВОператор
Андреа
В. Россотто
- АККомпозитор
Аль
Каплан
- ДККомпозитор
Джон
Каплан