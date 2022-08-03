Пираньяконда
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Пираньяконда

Пираньяконда (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.12012, Piranhaconda
Ужасы, Фантастика81 мин18+

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О фильме

Молодые киношники едут на Гавайи снимать малобюджетный фильм ужасов, не подозревая сколько страха им самим придется натерпеться на живописном острове. Съемочную группу ждет знакомство с легендарным чудовищем с зубами пираньи и телом анаконды. Удастся ли выжить хоть кому-то?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пираньяконда»