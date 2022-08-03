Пирамида HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Pyramid HD
Ужасы, Детектив85 мин18+
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О фильме
Группа американских археологов раскапывает древнюю пирамиду, расположенную глубоко под египетской пустыней. Когда они начинают исследовать внутренние помещения пирамиды, то безнадежно теряются в ее бесконечных темных катакомбах.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ГЛРежиссёр
Грегори
Левассёр
- ЭХАктриса
Эшли
Хиншоу
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ДБАктёр
Джеймс
Бакли
- КНАктриса
Криста
Никола
- АКАктёр
Амир
Камиаб
- ФААктёр
Файкал
Аттугуй
- ФШАктёр
Филип
Шелли
- АХАктёр
Аит
Хаму Амин
- ОБАктёр
Омар
Бенбрахим
- ДБАктёр
Джозеф
Бедделем
- НССценарист
Ник
Саймон
- Продюсер
Александр
Ажа
- Продюсер
Марк
Кантон
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара