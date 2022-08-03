Пирамида HD
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Пирамида HD

Пирамида HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Pyramid HD
Ужасы, Детектив85 мин18+

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О фильме

Группа американских археологов раскапывает древнюю пирамиду, расположенную глубоко под египетской пустыней. Когда они начинают исследовать внутренние помещения пирамиды, то безнадежно теряются в ее бесконечных темных катакомбах.

Страна
США, Марокко
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пирамида HD»