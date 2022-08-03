Пингвины из Мадагаскара. Красная белка|Время пришло (фильм, 2010) смотреть онлайн

Рядовой, Шкипер, Ковальский, Рико – отряд очаровательных пингвинов, обладающих удивительными навыками ведения боя. У них даже существует свой секретный штаб! Цель их действий? Порядок и спокойствие в Нью-Йоркском Центральном зоопарке.

