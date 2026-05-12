Фильм Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей
2025, Pororo, Sweet Castle Adventure
Мультфильм, Для самых маленьких6+
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О фильме
Пингвиненок Пороро и его друзья отправляются на конкурс сладостей в Королевство десертов, где дома построены из печенья, а торты умеют разговаривать. Но оказывается, что сказочная страна в опасности: коварный злодей Чоколео решил залить всё вокруг горьким шоколадом и сорвать праздник. Чтобы разрушить злые чары, команде Пороро предстоит выполнить секретную миссию — доставить волшебный ингредиент в самое сердце Сладкого замка.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Рейтинг
- ЧЮРежиссёр
Чхон
Ю-рим
- ЛСАктриса
Ли
Сон
- ЛМАктриса
Ли
Ми-джа
- КХАктриса
Ким
Хён-джи
- ХСАктриса
Хон
Со-ён
- ЧМАктриса
Чон
Ми-сук
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- КХАктёр
Ким
Хван-джин
- ОСАктёр
Ом
Сан-хён
- ПЧСценарист
Пак
Чи-ён
- УДПродюсер
У
Джи-хи
- КИПродюсер
Ким
Иль-хо
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ГОАктёр дубляжа
Глеб
Орлов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- АМАктриса дубляжа
Анна
Молева
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова