Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей
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Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей

Фильм Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей

2025, Pororo, Sweet Castle Adventure
Мультфильм, Для самых маленьких6+
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О фильме

Пингвиненок Пороро и его друзья отправляются на конкурс сладостей в Королевство десертов, где дома построены из печенья, а торты умеют разговаривать. Но оказывается, что сказочная страна в опасности: коварный злодей Чоколео решил залить всё вокруг горьким шоколадом и сорвать праздник. Чтобы разрушить злые чары, команде Пороро предстоит выполнить секретную миссию — доставить волшебный ингредиент в самое сердце Сладкого замка.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей»