Пингвиненок Пороро и его друзья отправляются на конкурс сладостей в Королевство десертов, где дома построены из печенья, а торты умеют разговаривать. Но оказывается, что сказочная страна в опасности: коварный злодей Чоколео решил залить всё вокруг горьким шоколадом и сорвать праздник. Чтобы разрушить злые чары, команде Пороро предстоит выполнить секретную миссию — доставить волшебный ингредиент в самое сердце Сладкого замка.

