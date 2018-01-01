Wink
Детям
Пилюля
Актёры и съёмочная группа фильма «Пилюля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пилюля»

Режиссёры

Роман Давыдов

Режиссёр

Актёры

Лев Шабарин

Актёр
Николай Граббе

Актёр
Юрий Пузырёв

Актёр
Людмила Гнилова

Актриса

Сценаристы

Владимир Капнинский

Сценарист

Художники

Николай Митрохин

Художник
Эрраст Трескин

Художник
Пётр Коробаев

Художник
Сергей Маракасов

Художник

Монтажёры

Елена Белявская

Монтажёр

Операторы

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Владимир Кривцов

Композитор