Пила 7
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Пила 7

Пила 7 (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Saw 3D
Ужасы, Криминал86 мин18+

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О фильме

Жертвы Пилы, выжившие в предыдущих испытаниях, обращаются за психологической помощью к товарищу по несчастью Бобби Дагену. Но когда его собственные темные тайны всплывают на свет, развязывается новая волна террора.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила 7»