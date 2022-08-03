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Пикок

Пикок (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Peacock
Триллер, Драма86 мин18+

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О фильме

Действие фильма разворачивается в городке Пикок, штат Небраска, где в результате крушения поезда неожиданно выясняется, что на заднем дворе дома скромного банковского служащего живет никому неизвестная женщина.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пикок»