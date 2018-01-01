Wink
Детям
Петя и Красная Шапочка
Актёры и съёмочная группа фильма «Петя и Красная Шапочка»

Режиссёры

Борис Степанцев

Режиссёр

Актёры

Сергей Филиппов

АктёрВолк
Сергей Мартинсон

Актёррассказчик
Валентина Сперантова

АктрисаПетя
Валентина Туманова

АктрисаКрасная Шапочка

Сценаристы

Владимир Сутеев

Сценарист

Художники

Анатолий Савченко

Художник

Монтажёры

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Александр Астафьев

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Композитор