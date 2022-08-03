Выпускница МГИМО Кристина с трудом терпит стажировку в консалтинговой фирме и советы своей матери-риелтора, как лучше продать себя на рынке невест. Дочь Кристининой начальницы, 10-летняя Алиса, грубит психологу и матери. Когда выпадет первый снег, Кристина и Алиса встретятся, чтобы сделать первый шаг к свободе.

