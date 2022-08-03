Первый снег (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.82021, Первый снег
Драма, Комедия83 мин18+
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О фильме
Выпускница МГИМО Кристина с трудом терпит стажировку в консалтинговой фирме и советы своей матери-риелтора, как лучше продать себя на рынке невест. Дочь Кристининой начальницы, 10-летняя Алиса, грубит психологу и матери. Когда выпадет первый снег, Кристина и Алиса встретятся, чтобы сделать первый шаг к свободе.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- НКРежиссёр
Наталия
Кончаловская
- ЮШАктриса
Юлия
Шульева
- Актриса
Елена
Морозова
- Актриса
Маргарита
Аброськина
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- ММАктриса
Марина
Маныч
- АИАктёр
Алексей
Ильин
- Актриса
Анна
Пересильд
- Актёр
Сергей
Гилев
- ТСАктриса
Татьяна
Саруханова
- ВЮАктриса
Вероника
Юрасова
- НКСценарист
Наталия
Кончаловская
- АССценарист
Анна
Соболевская
- ЕСПродюсер
Елена
Степанищева
- ЕСПродюсер
Евгений
Семин
- АГПродюсер
Анна
Гаспарян
- АСПродюсер
Александра
Сарана
- ЕСХудожница
Екатерина
Сергеева
- ВКМонтажёр
Вадим
Красницкий
- МФОператор
Мария
Фалилеева
- КККомпозитор
Ксения
Кручински