Первый снег
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Первый снег

Первый снег (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.82021, Первый снег
Драма, Комедия83 мин18+

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О фильме

Выпускница МГИМО Кристина с трудом терпит стажировку в консалтинговой фирме и советы своей матери-риелтора, как лучше продать себя на рынке невест. Дочь Кристининой начальницы, 10-летняя Алиса, грубит психологу и матери. Когда выпадет первый снег, Кристина и Алиса встретятся, чтобы сделать первый шаг к свободе.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый снег»