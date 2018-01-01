Wink
Фильмы
Первый снег
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый снег»

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый снег»

Режиссёры

Наталия Кончаловская

Наталия Кончаловская

Режиссёр

Актёры

Юлия Шульева

Юлия Шульева

АктрисаКристина
Елена Морозова

Елена Морозова

АктрисаМарина
Маргарита Аброськина

Маргарита Аброськина

АктрисаМаша
Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн

АктёрПавел
Марина Маныч

Марина Маныч

АктрисаОксана
Алексей Ильин

Алексей Ильин

АктёрМиша
Анна Пересильд

Анна Пересильд

АктрисаАлиса
Сергей Гилев

Сергей Гилев

АктёрРома
Татьяна Саруханова

Татьяна Саруханова

АктрисаВаля
Вероника Юрасова

Вероника Юрасова

АктрисаПолина

Сценаристы

Наталия Кончаловская

Наталия Кончаловская

Сценарист
Анна Соболевская

Анна Соболевская

Сценарист

Продюсеры

Елена Степанищева

Елена Степанищева

Продюсер
Евгений Семин

Евгений Семин

Продюсер
Анна Гаспарян

Анна Гаспарян

Продюсер
Александра Сарана

Александра Сарана

Продюсер

Художники

Екатерина Сергеева

Екатерина Сергеева

Художница

Монтажёры

Вадим Красницкий

Вадим Красницкий

Монтажёр

Операторы

Мария Фалилеева

Мария Фалилеева

Оператор

Композиторы

Ксения Кручински

Ксения Кручински

Композитор