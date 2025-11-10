Первая любовь (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Outside Providence
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Никогда не знаешь - где найдешь, где потеряешь…Когда Тим Данфи с приятелями врезается в припаркованную полицейскую машину, терпение его отца лопнуло и Данфи - старший отправляет сына в спецшколу.
Драконовские порядки этого закрытого заведения не стали для Тима преградой: он и здесь оказался на особом счету. Неизвестно, чем бы закончились его «подвиги», не повстречай он Джейн.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МКРежиссёр
Майкл
Корренте
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- ТБАктёр
Томми
Боун
- СЛАктриса
Саманта
Лавин
- ДБАктёр
Джонатан
Брэндис
- АЛАктёр
Адам
Лаворна
- ДЛАктёр
Джесси
Лич
- Актёр
Джон
Абрахамс
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- МЧАктёр
Майк
Черроне
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- РТАктёр
Роберт
Турано
- ТКАктёр
Тимоти
Кроу
- МДАктриса
Меган
Даффи
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- ДМАктёр
Джордж
Мартин
- ДФАктёр
Джек
Фервер
- КДАктёр
Кристофер
Джютт
- АТАктёр
Алекс
Тома
- ШГАктёр
Шон
Гилди
- БШАктёр
Берни
Шереди
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- ДЛАктёр
Джимми
Ланди
- ЭВАктриса
Эми
Ван Нострэнд
- МОАктёр
Марк
О’Коннелл
- НКАктёр
Николас
Карди
- ДМАктёр
Джошуа
Мур
- ДВАктёр
Дэвид
Вэйллэнкорт
- ЛЛАктриса
Либби
Лэнгдон
- ТПАктёр
Том
Паолино
- ЭБАктёр
Эрик
Браун
- РВАктёр
Роберт
В. Джордан
- ГКАктёр
Гарри
Купер
- СЧАктёр
Стив
Черроне
- ДЧАктёр
Джонни
Чикко
- КГАктёр
Кевин
Гилмор
- МРАктёр
Макс
Риччи
- КЛАктриса
Кейт
Ломан
- НГАктёр
Найджел
Гор
- ДДАктёр
Джон
Дж. Бурк
- КПАктёр
Кайл
Пепи
- РПАктёр
Райан
Пепи
- СБАктриса
Сара
Билингтон
- МКСценарист
Майкл
Корренте
- Сценарист
Бобби
Фаррелли
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- МКПродюсер
Майкл
Корренте
- Продюсер
Бобби
Фаррелли
- Продюсер
Питер
Фаррелли
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- РКОператор
Ричард
Крудо
- ШМКомпозитор
Шелдон
Мировиц