Никогда не знаешь - где найдешь, где потеряешь…Когда Тим Данфи с приятелями врезается в припаркованную полицейскую машину, терпение его отца лопнуло и Данфи - старший отправляет сына в спецшколу.



Драконовские порядки этого закрытого заведения не стали для Тима преградой: он и здесь оказался на особом счету. Неизвестно, чем бы закончились его «подвиги», не повстречай он Джейн.

