Первая любовь
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Первая любовь

Первая любовь (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Outside Providence
Драма, Мелодрама18+

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О фильме

Никогда не знаешь - где найдешь, где потеряешь…Когда Тим Данфи с приятелями врезается в припаркованную полицейскую машину, терпение его отца лопнуло и Данфи - старший отправляет сына в спецшколу.

Драконовские порядки этого закрытого заведения не стали для Тима преградой: он и здесь оказался на особом счету. Неизвестно, чем бы закончились его «подвиги», не повстречай он Джейн.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первая любовь»