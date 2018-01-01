Wink
Переполох в джунглях
Актёры и съёмочная группа фильма «Переполох в джунглях»

Актёры

Дрейк Белл

Drake Bell
АктёрManu
Джессика ДиЧикко

Jessica DiCicco
АктрисаSacha / Young Sacha
Брианн Брози

Brianne Brozey
АктрисаYoung Manu
Роб Шнайдер

Rob Schneider
АктёрChuy / Great Monkey / Dr. Loco / Tuana / Coati King
Майкл МакКоннохи

Michael McConnohie
Актёр
Крис Гарднер

Chris Gardner
Актёр
Дебра Уилсон

Debra Wilson
АктрисаKam
Эрик Лопез

Eric Lopez
АктёрArtex
Фред Таташиор

Fred Tatasciore
АктёрCusumba / Chimera
Эдди Сантьяго

Eddie Santiago
Актёр

Сценаристы

Джонни Хартманн

Johnny Hartmann
Сценарист
Жан Дюбуа

Jean Dubois Morfin
Сценарист

Продюсеры

Карлос Арквелло

Carlos Arguello
Продюсер
Дэниэл Чуба

Daniel Chuba
Продюсер
Марк А.З. Диппе

Mark A.Z. Dippé
Продюсер

Актёры дубляжа

Гарик Харламов

Актёр дубляжа
Кристина Асмус

Актриса дубляжа